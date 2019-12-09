«Прокачай свой интеллект»

Завершился четвертый сезон всероссийской онлайн-игры Лига Знаний «Естественный интеллект». Существует она всего два года, но с каждым сезоном растет ее популярность. В этом году в ней приняли участие больше 11 500 человек. Почему эта игра привлекательна для старшеклассников, студентов, и даже кандидатов наук, «Огоньку» рассказала Ирина Лаврова, директор по коммуникациям и связям с государственными и общественными организациями компании Bayer в России.

Беседовал Александр Дмитриев

— Что такое «Лига Знаний» и что такое «Естественный интеллект»?

— Они неразрывны. Проект называется Лига Знаний «Естественный интеллект». По сути, это интерактивное тестирование участников игры в области естественных наук — физика, химия, биология и география. Наша игра направлена на формирование и развитие естественнонаучной грамотности участников. Это цель нашей игры. К разработке теоретической и практической частей проекта были приглашены ведущие научно-образовательные учреждения и эксперты в сфере просвещения и популяризации науки.

— То есть вы проверяете знания школьников и студентов по этим дисциплинам?

— Нет, наша интерактивная игра — это отнюдь не проверка знаний по школьным или вузовским учебным предметам. С усвоением знаний в школе или вузе у наших ребят все в порядке, они могут все выучить и повторить. Проблемы возникают на стадии применения этих знаний в производстве и науке, а также в понимании междисциплинарных связей. В современной науке смежные направления, такие как биофизика, биоинженерия, биоинформатика,— самые актуальные. У нас не много людей, умеющих использовать знания по физике, химии, биологии и географии для решения постоянно возникающих в жизни проблем. Многие не умеют наблюдать и понимать окружающий мир, не чувствуют изменений, которые вносит в него деятельность человека. Все эти умения и компетенции и составляют естественнонаучную грамотность. А она в нашей стране находится не на самом высоком уровне. Международное исследование учебных достижений школьников PISA в 2015 году по этому показателю поставило Россию на 32-е место среди 70 государств ОЭСР.

— Почему именно компания Bayer этим занимается?

— Проект «Естественный интеллект» — это некоммерческая инициатива, мы реализуем его в партнерстве с российской компанией Future Biotech. Наша компания работает по двум направлениям, это сельское хозяйство и здравоохранение. Благодаря научным открытиям, сделанным в лабораториях Bayer, обществу стали доступны многие инновационные препараты и средства защиты растений, которые широко используются в современном мире. Поэтому в компании уделяют большое внимание сотрудничеству с научным и образовательным сообществами. И в том числе компания инвестирует в образование в форме грантов и стипендий школьникам, студентам и ученым. Онлайн-игра Лига Знаний «Естественный интеллект» — одна из форм инвестиций в образование. Это уникальный проект для Bayer, который пока реализуется только в России.

Проект существует лишь два года, а в игре уже приняли участие почти 30 000 человек! Победителю каждого сезона игры мы предоставляем поездку на двоих в Немецкий музей достижений естественных наук и техники в Мюнхене.

Наш проект поддерживают Российская академия наук, факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, Московский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет, Российский национальный исследовательский университет имени Пирогова, Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский государственный аграрный университет (МСХА) имени Тимирязева, Федеральный исследовательский центр биотехнологии РАН, Институт биоорганической химии РАН. Информационную поддержку нашей инициативе оказывают различные масс-медиа — от журналов GEO и «Наука и жизнь» до российских информационных агентств.

— Вы готовите школьников к поступлению в перечисленные вами вузы?

— Нет, скорее, мы работаем в сфере дополнительного образования детей и взрослых. А это — один из приоритетов Федеральной целевой программы развития образования. Наши цели — это популяризация естественнонаучных знаний и привлечение российской молодежи в профессиональную сферу естественных наук. Но мы были бы счастливы, если бы наш проект способствовал улучшению результатов российских школьников в исследованиях PISA. Кстати, часть вопросов нашей игры подготовлена именно в формате заданий PISA. По результатам игры мы даем участникам рекомендации по выбору профессии.

— Как вы даете им рекомендации?

— Это просто. Ответы участников оценивает наша интерактивная информационная система. Задания включают в себя вопросы, как я уже говорила, из четырех наук — это физика, химия, биология и география. Если человек получает в течение всех сезонов более высокие баллы по биологии, значит, у него проявляется склонность именно к этой науке, и мы рекомендуем ему серьезно этим заняться. Методику такой профессиональной ориентация участников мы отработали в последнем, четвертом сезоне.

— Как вы формулируете вопросы игры? Что-нибудь вроде «Объясни третий закон Ньютона» или «К какому виду животных относится человек?»...

— Нет-нет, все наши вопросы и задания — интерактивные. То есть они требуют творческого применения знаний, которые школьники или студенты получают на занятиях. Здесь я должна пояснить формат игры в каждом сезоне. Игра состоит из пяти этапов. На каждом участникам предлагаются 15 вопросов. Для ответа на каждый вопрос даются две минуты. Причем сложность их постоянно увеличивается. Вопросы с первого по седьмой — простые, в основном в форме «почему?», «для чего?» или «зачем?». Например, вопрос из разряда простых: «Почему в темноте глаза кошки светятся?» Вопрос требует соединения знаний физики и биологии. Или: «Известно, что большинство амфибий не могут жить в соленой воде. Чем это обусловлено?» — здесь для ответа требуются знания химии и биологии. Вторая группа вопросов носит более практический характер. Например: «После того как яблоко разрезано, его поверхность через некоторое время становится бурой. За счет какого процесса это происходит и как это можно предотвратить в домашних условиях?» К вопросам первой и второй группы мы даем несколько вариантов ответов. Но это не «угадайка», где можно попасть в точку методом тыка. Здесь требуется понимание и размышление, в результате которого человек придет к правильному ответу. И есть очень сложные составные вопросы, которые требуют логических рассуждений или быстрых вычислений. Вот пример. Даются нормы стандарта «Евро-3» по двум вредным примесям (CO и NOx) в выхлопах автомобилей, и предлагается рассчитать, какие из режимов движения и в каких условиях соответствуют стандарту по двум или только по одной примеси.

— А кто и как оценивает ответы?

— Это заложено в программе игры. После прохождения этапа участник в личном кабинете видит количество вопросов, на которые он ответил правильно, и, соответственно, количество баллов. Затем пользователь может отследить свое место в общем рейтинге игры. В четвертом сезоне мы ввели, кроме общего рейтинга, также рейтинги по городам, вузам и школам. Участники нам говорили, что такое соревнование со знакомыми людьми им интересно — добавляет соревновательный аспект и поддерживает мотивацию.

— Как определяется победитель?

— Довольно сложная система. Как я уже сказала, начисляются баллы за ответы. Из них выводится среднее арифметическое. В зависимости от полученных баллов участник зачисляется в одну из трех лиг: «Бронзовую» (до 32 баллов), «Серебряную» (от 32,01 до 53 баллов) и «Золотую» (от 53,01 до 87 баллов). Сразу скажу, что попасть в «Золотую лигу» непросто. Но именно из этой лиги и определяется победитель. Но это еще не все. После подсчета баллов проводится номинирование победителя. Дальше следует так называемая «проверка знаний». Организатор игры (компания Bayer.— «О») проводит собеседование с номинированным победителем, чтобы установить, действительно ли его знания соответствуют показанному в игре уровню, не списал ли он ответы.

— Кто играет в Лигу Знаний «Естественный интеллект»?

— Число участников у нас постоянно растет. Для сравнения: в первом сезоне было около 5 000 человек, а в четвертом — 11 574. Всего в четырех сезонах играли 29 600 человек. Участником Лиги Знаний может стать каждый житель Российской Федерации старше 14 лет — люди разного возраста, интересов и степени увлеченности наукой. В четвертом сезоне у нас было больше всего школьников и учащихся колледжей — 56,8 процентов от общего числа участников. Людей в студенческом возрасте от 18 до 23 лет — 22 процента. Люди в возрасте от 24 до 35 лет составили 31,2 процента, от 35 до 50 лет — 10,1 процента. Играли даже 100 человек старше 50 лет. 2,5 процента участников имеют ученую степень.

— Какова география участников игры?

— Практически вся Россия, 85 регионов. Больше всего было москвичей и жителей области — 30 процентов участников. За ними жители Санкт-Петербурга — 9 процентов. Далее Новосибирская и Свердловская области, Челябинская область и другие регионы… К слову, самый высокий средний балл в четвертом сезоне показали участники из Свердловской области.

— И как участники справлялись с заданиями?

— Они отвечали на 350 вопросов, в том числе 97 вопросов по биологии, 84 по географии, 90 по химии и 79 по физике. Больше всего правильных ответов было по физике — средний процент составил 56. По химии близкий результат — 59,5 процента. По биологии — 56,6 процента. Хуже всего, как оказалось, обстоят дела с географией — средний процент правильных ответов 47,3.

Лучше всех отвечали на вопросы люди старше 35 лет, их средний балл — 36. Участники от 24 до 35 лет получили в среднем 33,9 балла. Студенты вузов на третьем месте, у них 31,7 баллов. А у школьников результат похуже — 30,7 баллов. Победителем четвертого сезона стал студент Томского университета.

— С какими вопросами участники не справились?

— Могу перечислить в порядке убывания правильных ответов. На вопрос о выбросах в атмосферу продуктов ископаемого топлива правильно ответили 1,5 процента участников. Столько же верных ответов было на вопрос, связанный с ориентированием и географическими координатами. Структуру асбеста правильно назвали 0,7 процента участников. И хуже всего ответили на вопрос о выхлопных газах и стандартах, который я уже вам приводила. Кстати, это вопрос из заданий исследования PISA. Здесь было всего 0,4 процента правильных ответов.

— А есть у вас участники, которые, ответив неправильно, стараются искать верные ответы?

— И таких немало. Одного вам даже назову: это известный блогер Дмитрий Побединский. Он участвовал в нашей игре. В своем видеоблоге он рассказывал, что после каждого этапа выбирал вопросы, в которых ошибался, разбирался, почему возникали ошибки, и искал в интернете правильные ответы. И сама игра этому содействует: если участник неправильно ответил на вопрос на одном этапе, программа будет на следующем этапе вновь показывать этот же вопрос. И так будет до тех пор, пока участник не ответит правильно. Так что искать верные ответы надо всегда и всем.