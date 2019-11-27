27 ноября, среда
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Datsun отзывает автомобили из-за проблем с тормозами

Компания Datsun отзывает в России 1,6 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся моделей on-Do и mi-Do, проданных с 12 августа по 4 сентября 2019 года. На данных автомобилях выявлена проблема с материалом обратного клапана усилителя тормозов. Поломка клапана может привести к увеличению усилия на педали тормоза.

Для устранения проблем официальные дилеры Nissan проведут проверку и при необходимости замену обратного клапана усилителя тормозов. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

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