Главврач оренбургской больницы фиктивно устраивал сотрудников

Прокуратура добилась взыскания с 1,6 млн руб. с бывшего главврача ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики» из-за коррупционных действий (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ) в больнице. Об этом сообщает городское ведомство.

Как установил надзорный орган, в период с июня 2014 года по декабрь 2016 года злоумышленник фиктивно трудоустроил в больницу пять граждан, незаконно выплачивая им заработную плату. Фактически работа ими не выполнялась.

Весь причиненный ущерб подлежал возмещению в областной бюджет. Решение суда в законную силу не вступило.

Алена Смирнова