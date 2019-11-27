В Новосибирской области начал работу IV агропродовольственный форум

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов приветствовали участников и гостей IV Новосибирского агропродовольственного форума и международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя». Масштабное событие отрасли, организованное правительством Новосибирской области, проходит в регионе 27–29 ноября.



Форум традиционно станет экспертной площадкой для подведения итогов сельскохозяйственного года и обсуждения планов дальнейшего развития, отметил губернатор. В Новосибирской области в этом году было сделано многое: и в плане сельскохозяйственных работ, и в плане организационных мероприятий.

«Мы серьезно продвинулись по переработке молока, по развитию мощностей по хранению, обработке, отгрузке зерновых. В этом году проделана тщательная, выверенная работа по донастройке и совершенствованию регионального законодательства в сфере предоставления мер поддержки из областного бюджета нашим сельхозпроизводителям»,— перечислил глава региона.

Также была внедрена информационная система «Господдержка АПК», введен механизм подписания документов электронной цифровой подписью. Сегодня подать заявку на получение господдержки новосибирские аграрии могут дистанционно — в электронном виде.

Среди ключевых задач, которые предстоит решить в регионе в ближайшие годы, губернатор назвал повышение эффективности сельхозпроизводства. Уже сегодня АПК Новосибирской области является привлекательным как для местных инвесторов, так и для инвесторов из других регионов. На территории региона идет реализация десяти крупных инвестпроектов на общую сумму 63 млрд руб. и 109 инвестпроектов стоимостью до 100 млн руб. каждый на общую сумму около 3,4 млрд руб.

«Тем не менее задачи по повышению эффективности актуальны, так же как и задачи по расширению нашего экспортного потенциала и увеличению объема поставки за пределы не только региона, но и страны»,— подчеркнул Андрей Травников.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, приветствуя участников форума, отметил, что одним из вопросов станет обсуждение дальнейшего роста экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, которая производится в СФО. «Нам всем хотелось, чтобы маржинальность, доходность аграриев в ближайшие годы росла»,— сказал он.

Также Андрей Травников и Джамбулат Хатуов ознакомились с экспозициями международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя». Ее экспонентами в этом году стали 170 компаний из 35 российских регионов и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья, которые представляют сельхозтоваропроизводителям новейшие образцы сельхозтехники, оборудование и материалы для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции, IT-решения и инновационные технологии в сельском хозяйстве.

Сегодня вести работу по развитию сельских территорий Новосибирской области существенно помогают национальные проекты, отметил губернатор. При этом не снижается и потребность в концентрации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий, в одном документе. В этом году была утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая начинает действовать со следующего года.

«Мы называем эту программу „Тринадцатый национальный проект“. Он позволит координировать многие мероприятия из разных программ, дополнить целевым финансированием отдельные важные региональные проекты по комплексному развитию сельских территорий»,— акцентировал внимание Андрей Травников.

Среди задач программы — создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда, создание социальной инфраструктуры в сельских районах. Ранее глава региона сообщал, что Новосибирская область уже направила бюджетную заявку в Министерство сельского хозяйства РФ. Сейчас идет защита региональных проектов.

«Новосибирская область — лидер по активности в этом вопросе,— отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.— Команда губернатора настроена на то, чтобы реализовать как можно больше проектов, которые принципиально изменят социальную инфраструктуру сельских территорий. Проекты, представленные регионом, не только привлекательны по своей разноплановости, но и демонстрируют комплексный подход власти к изменению жизни на селе».

Также замминистра высоко оценил работу региональных властей по развитию АПК. «У Новосибирской области очень системный подход к реализации предложенной губернатором программы развития АПК. Сегодня аграрии Новосибирской области переходят на цифровизацию, созданы все условия для технической модернизации. К таким ранее существовавшим преференциям со стороны государства, как скидка на приобретаемую отечественную сельхозтехнику, добавилась возможность покупки техники в лизинг. Регион активно включился в эту программу, и мы рассчитываем, что в ближайшие три года она позволит модернизировать весь парк новосибирской сельскохозяйственной техники»,— подчеркнул Джамбулат Хатуов.

Второе — это доступность кредитов. Наш регион увеличил в текущем году объем выданных «коротких» кредитов на 10%, инвестиционных — на 30%. «Мы считаем, что этот инструмент (а льготный кредит позволяет быстро и конкретно дополнять все сегменты рынка) позволит очень быстро модернизировать перерабатывающую отрасль. Позитивный пример — проведенный под непосредственным контролем губернатора запуск после модернизации вашего Мелькомбината. Сегодня это предприятие — надежный партнер аграриев, закупающий 200 тыс. т зерна и имеющий потенциал в 400 тыс. т»,— отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ.

В рамках деловой программы, которая проходит в МВК «Новосибирск Экспоцентр», сегодня состоится пленарное заседание форума, которое будет посвящено потенциалу развития села в России. Кроме этого, пройдет межрегиональное совещание по ветеринарии, где эксперты обсудят вопросы обеспечения эпизоотического благополучия и внедрения электронной ветеринарной сертификации. Также состоятся заседание экспертно-консультационного совета МАСС по сельскому хозяйству, где рассмотрят ход реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», научная конференция о современном состоянии водных биоресурсов и конференция овощеводов Сибири и Дальнего Востока, семинары по развитию в Сибири органического сельского хозяйства, тенденциям рынка продукции «халяль» и молочного животноводства, выращиванию высокомаржинальных культур, чипсового картофеля.

Подробная программа IV Новосибирского агропродовольственного форума и выставки размещена на сайте.