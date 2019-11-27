В финал конкурса по отбору главы Очера вышел сотрудник ОМЗ

Конкурсная комиссия отобрала кандидатуры на пост главы Очерского городского округа. Депутаты думы округа будут выбирать между начальником отдела кадров АО «Очерский машиностроительный завод», депутатом думы Алексеем Солодниковым и безработным Олегом Колесниковым. Заседание представительного органа, по данным "Ъ-Прикамье" состоится в пятницу, 29 ноября.

Кроме господина Солодникова и господина Колесникова на пост главы Очерского городского округа претендовали бывший замглавы Чайковского района и экс-руководитель администрации Большесосновского района Тамаз Габаев, начальник МО МВД России «Очерский» Александр Мокрушин и индивидуальный предприниматель Антон Смагин.

Отметим, что Алексей Солодников был судим по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Судимость была снята в сентябре 1999 года.