Трехлетний бюджет Ростовской области принят в первом чтении

Законодательное собрание Ростовской области одобрило проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Соответствующий законопроект донской парламент принял в первом чтении 25 ноября. Согласно этому документу, ключевые параметры областного бюджета за три года вырастут на 11%, что выразится в росте и доходов и расходов региона.



В первом чтении областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» устанавливал плановые показатели доходов бюджета Ростовской области на уровне 176,2 млрд руб. на 2020 год и 184,3 млрд рублей — на 2021 год. По данным главы донского министерства финансов Лилии Федотовой, по сравнению с 2019 годом рост доходной части бюджета региона в следующем году составит 17,6 млрд рублей.

«Основная идеология главного финансового документа Ростовской области заключается в устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, экономическом росте и повышении уровня жизни граждан», - отметила Лилия Федотова.

Финансовую устойчивость Ростовской области обеспечивает высокая доля собственных налоговых и неналоговых доходов в доходной части регионального бюджета — на них в 2020 году придется более 80% поступлений, их общая сумма достигнет 146,5 млрд рублей.

«Бюджетная и налоговая политика Ростовской области позволяет наращивать и доходы, и расходы, - заявила Лилия Федотова. - В 2020 году расходная часть регионального бюджета составит 184,3 млрд рублей. Из них на финансирование социальной сферы планируется выделить 126 млрд рублей — на 11 млрд рублей больше, чем в нынешнем году. Это 68% всех расходов бюджета».

Еще одной основой стабильности регионального бюджета станет взвешенная долговая политика донских властей. Благодаря ей в 2020-2022 годах Ростовская область сохранит свои позиции в числе российских регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.

Лилия Федотова уточнила, что рост объемов финансирования социальных статей бюджета позволит сохранить в регионе все меры социальной поддержки и проиндексировать соответствующие льготы и субсидии. В частности, проект бюджета предусматривает индексацию на уровень инфляции социальных выплат населению и стипендиального фонда. Кроме того, Ростовская область продолжит направлять средства на решение проблемы обманутых дольщиков и реализацию программы обеспечения земельными участками многодетных семей. В 2020 году на строительство коммунальной инфраструктуры на таких участках будет направлено более миллиарда рублей.

Вырастут и затраты на развитие социальной инфраструктуры Ростовской области: здравоохранения, образования, культуры и спорта. Объемы финансирования здравоохранения вырастут в 2020 году на 6 млрд рублей и достигнут 16 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Расходы на образование составят в следующем году 45 млрд рублей. На физическую культуру и спорт региональный бюджет выделит в ближайшие три года 8 млрд рублей, с ростом на 24% по сравнению с показателем 2019 года.

Замгубернатора - министр финансов Ростовской области отметила, что, несмотря на сильную социальную составляющую, региональный бюджет предусматривает и активное развитие региона. На поддержку отраслей экономики в 2020-2022 годах планируется направить 11,3 млрд рублей. Из них 8,4 млрд предполагается потратить на господдержку сельского хозяйства.

Согласно версии бюджета Ростовской области, принятой Законодательным собранием в первом чтении, объем трансфертов местным бюджетам из регионального составит в 2020 году составит 91,3 млрд рублей: это 49,5% расходов областного бюджета. Эти средства будут выделяться в рамках 108 направлений работы муниципалитетов. В частности, субсидии на решение вопросов местного значения составят 17,5 млрд рублей, субвенции на осуществление переданных государственных полномочий – 63,1 млрд рублей.

Важной статьей расходов региона в ближайшие три года станет реализация на территории Ростовской области национальных проектов, направленных на достижение целей, установленных «майским» указом Президента. Для этого на Дону приняты 49 региональных проектов, 30 из которых предусматривают финансирование из бюджета области. В течение ближайших трех лет на их реализацию будет направлено более 59 млрд рублей.

Ростовская область продолжает активно привлекать средства федерального бюджета для развития инфраструктуры региона и социальной поддержки населения.

«Закон о бюджете России на трехлетний период предусматривает увеличение объема трансфертов, которые поступят из федерального бюджета в Ростовскую область, - сообщила Лилия Федотова. - Поэтому же ко второму чтению региональный закон о донском бюджете претерпит значительные изменения».