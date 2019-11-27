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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Уставный капитал управляющей воронежской ОЭЗ компании могут увеличить на 900 млн рублей

Губернатор Александр Гусев утвердил увеличение уставного капитала АО «Воронежская индустриальная корпорация» («Винко», управляет особой экономической зоной «Центр» и индустриальном парком «Масловский»). Об этом сообщили в облправительстве. Размер допэмиссии составит 913,5 млн руб.

Эти средства в первом квартале 2020 года выделит региональный департамент финансов. Как отметили в облправительстве, рост уставного капитала позволит «дополнительно вложиться в социальную, инженерную, транспортную и иную инфраструктуру промышленных площадок». Это сделано «в интересах и для эффективной работы инвесторов».

По данным Kartoteka.ru, АО «Винко» зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 2009 года. Уставный капитал — 2,5 млрд руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 33,4 млн руб., чистый убыток — 40,4 млн руб. Годом ранее эти показатели равнялись, соответственно, 31,9 и 37,8 млн руб. Гендиректор — Сергей Куприн. Компания принадлежит региональном департаменту имущественных и земельных отношений через ГУП ВО «Облкоммунсервис».

О том, за счет чего управляющая компания ранее увеличивала уставный капитал, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Винко" пополнилась миллиардом».

Александр Прытков


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