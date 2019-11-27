Уставный капитал управляющей воронежской ОЭЗ компании могут увеличить на 900 млн рублей

Губернатор Александр Гусев утвердил увеличение уставного капитала АО «Воронежская индустриальная корпорация» («Винко», управляет особой экономической зоной «Центр» и индустриальном парком «Масловский»). Об этом сообщили в облправительстве. Размер допэмиссии составит 913,5 млн руб.

Эти средства в первом квартале 2020 года выделит региональный департамент финансов. Как отметили в облправительстве, рост уставного капитала позволит «дополнительно вложиться в социальную, инженерную, транспортную и иную инфраструктуру промышленных площадок». Это сделано «в интересах и для эффективной работы инвесторов».

По данным Kartoteka.ru, АО «Винко» зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 2009 года. Уставный капитал — 2,5 млрд руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 33,4 млн руб., чистый убыток — 40,4 млн руб. Годом ранее эти показатели равнялись, соответственно, 31,9 и 37,8 млн руб. Гендиректор — Сергей Куприн. Компания принадлежит региональном департаменту имущественных и земельных отношений через ГУП ВО «Облкоммунсервис».

О том, за счет чего управляющая компания ранее увеличивала уставный капитал, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Винко" пополнилась миллиардом».

Александр Прытков