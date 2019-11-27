В Пятигорске задержали подозреваемых в вымогательстве 700 тыс. рублей

Сотрудники полиции совместно с росгвардейцами задержали в Пятигорске двоих подозреваемых в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

«Утром 5 ноября 2019 года в дежурную часть ГУ МВД России по СКФО поступило сообщение от 29-летнего жителя города Москвы о том, что двое мужчин под угрозой применения насилия вымогают у него денежные средства в размере 700 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Полицейские в тот же день нашли и задержали злоумышленников. Ими оказались жители Баксанского района Кабардино-Балкарии. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова