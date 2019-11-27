Центробанк сообщил о замедлении инфляции в Приволжье

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе по итогам октября составила 3,5%, снизившись на 0,2% по сравнению с сентябрьским показателем. Об этом сообщает Волго-Вятское управление Центробанка (ВВГУ ЦБ РФ). По данным управления, в ПФО инфляция замедляется пятый месяц подряд.

«Снижению инфляции способствовало расширение предложения на отдельных продовольственных рынках, в том числе благодаря открытию новой птицефабрики. Также влияние оказали сдержанная динамика спроса и укрепление рубля. Наибольшее замедление темпов прироста цен продемонстрировали продукты питания»,– говорится в сообщении ВВГУ ЦБ РФ.

Продовольственная инфляция в ПФО снизилась в октябре на 0,3% до 3,8%. Отмечается, что это во многом связано со снижением цен на мясные продукты при расширении предложения. Например, с мая 2018 года на фоне открытия птицефабрики в Пензенской области и модернизации площадки в Кировской области снизилась стоимость куриного мяса в годовом выражении. Цены на свинину снижаются второй месяц, чему способствовало появление площадок в Нижегородской и Пензенской областях. Цены на сахар, картофель, капусту и морковь снизились, стоимость фруктов выросла.

Годовая непродовольственная инфляция уменьшилась в округе до 3,2% в октябре (-0,2%). Фиксируется замедление роста цен на автомобили, одежду, мебель и бытовую технику. В сфере услуг инфляция не изменилась и составила 3,6%.

В Нижегородской области годовая инфляция снизилась на 0,3% до 3,5% в октябре, в Мордовии – на 0,2% до 2,7%. В Кировской области уровень инфляции остался неизменным и составил 3,1%.

Анастасия Еремина