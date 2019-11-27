Утвержден список территорий, которые будут благоустроены в Нижнем Новгороде в 2020 году Эти объекты были выбраны по итогам голосования более 200 тысяч нижегородцев.

Сорок общественных территорий будут благоустроены в 2020 году в Нижнем Новгороде в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Эту информацию сообщил депутатам гордумы замглавы города Виктор Сдобняков.

Анализ списка территорий свидетельствует, что это те самые объекты, которые были выбраны большинством жителей каждого района Нижнего Новгорода в ходе голосования, прошедшего с 10 по 31 октября. В списки для голосования были включены 84 территории во всех восьми районах города. Причем некоторые объекты были добавлены в последний момент по предложению самих нижегородцев и стали победителями в своих районах, как, например, два объекта в Верхних Печерах. Всего в голосовании приняли участие более 200 тысяч жителей региона.

По словам председателя Союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода Марии Поповой, прокомментировавшей опубликованный список по просьбе «КоммерсантъFM Нижний Новгород», как показывает опыт, не все территории, которые жители ставят на первые места, в конечном итоге благоустраиваются. Главным разочарованием 2019 года собеседница «ЪFM НН» считает непроведение работ по благоустройству на тех территориях, которые стали лидерами голосования. Ей непонятно, почему власти не выступили с каким-то заявлением относительно того, что результаты голосования жителей будут скорректированы.

Мария Попова считает, что сейчас таких накладок не будет, поскольку отбирались маленькие пространства. Теперь приоритет программы – как можно большее количество территорий. Ели в 2017 году было 3 территории, в 2018 году – 8, в 2019-м – 16, то на 2020 год для благоустройства запланировано 40 пространств.

Виктор Сдобняков сообщил также, что начата работа по формированию пакетов документов по проведению конкурсов на благоустройство территорий. По его словам, с декабря Институт урбанистики Нижнего Новгорода проведет ряд встреч с жителями города, на которых те совместно с экспертами выработают единое видение развития каждого общественного пространства.