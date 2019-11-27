«Внучка» «Евраза» судится с «Мечел-Коксом» из-за долга в 518 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал заявление ООО «Распадская угольная компания» (входит в холдинг «Евраза») к ООО «Мечел-Кокс» – предприятию, входящему в структуру «Мечела». Истец требует взыскать с челябинского завода по производству коксохимической продукции 518 млн руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В группе компаний «Мечел» отказались рассказать, о каком долге перед «Распадской угольной компанией» идет речь. Истец также не стал раскрывать подробности дела.

«Распадская» — основной актив «Евраза», где ведется добыча коксующегося угля. ООО «Распадская угольная компания» принадлежит ПАО «Распадская», «Евраз» владеет 84% доли в уставном капитале последнего, говорится в базе «СПАРК-Интерфакс». Согласно отчету за третий квартал 2019 года, компания показала прибыль в размере 9 млрд руб. За 9 месяцев 2019 года добыча рядового угля составила 10,1 млн тонн (+21%). Объем реализации угольного концентрата увеличился на 17%, по сравнению с прошлым годом, и составил 6,3 млн тонн. Прирост коснулся как реализации на внутреннем рынке (+6%), так и экспортных направлений (+22%).

Завод «Мечел-Кокс» – предприятие по производству коксохимической продукции. Основной продукт – металлургический кокс. «Мечел-Кокс» обеспечивает производственные потребности предприятий компаний группы «Мечел», а также реализует свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Владельцем предприятия является «Мечел-майнинг», входящий в ПАО «Мечел». В 2018 году завод получил чистую прибыль в размере 1,5 млрд руб.