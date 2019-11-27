Вступил в силу приговор главе Карталинского района, осужденного за аферы с жильем для сирот

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении главы Карталинского района Сергея Шулаева и его заместителя Светланы Бровкиной. Приговор в части признания чиновников виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий оставлен без изменения, сообщает пресс-служба облсуда. При этом апелляционная инстанция отменила решение Карталинского районного суда в части оправдания Бровкиной по обвинению в получении взятки. Дело передано на новое рассмотрение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре этого года Сергей Шулаев и Светлана Бровкина были осуждены по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ на 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года каждый. Установлено, что чиновник при отсутствии законных оснований разрешили строительство и ввод в эксплуатацию двух жилых домов, которые не были пригодны для постоянного проживания и не отвечали требованиям благоустройства. В дальнейшем глава и его зам организовали покупку квартир в этих домах для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Приговор обжаловала сторона обвинения, указав на мягкость наказания и незаконность оправдания Бровкиной по обвинению в получении взятки.

До вступления приговора в силу Сергей Шулаев оставался главой Карталинского района.