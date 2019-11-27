Госсовет Татарстана предложил проводить сходы о самообложении в крупных городах

Госсовет Татарстана намерен направить в Госдуму законопроект, который позволит распространить практику массового самообложения сельчан на жителей крупных городов. За это решение сегодня проголосовали 80 депутатов, участвующих в заседании республиканского парламента.

Речь идет о поправках в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Они позволят проводить сходы граждан по вопросам самообложения «на части территории населенного пункта», в том числе в таких крупных городах, как Казань. В законопроекте указано, что подобный сход «может созываться представительным органом муниципального образования» по инициативе «группы жителей» численностью не менее 10 человек. В итоге самообложению могут подвергнуть жителей конкретного «района индивидуальной жилой застройки в городе» или «группы многоквартирных жилых домов», следует из пояснительной записки к документу.

Напомним, в Татарстане референдумы и сходы по самообложению граждан проводятся с 2013 года, однако в основном в сельских муниципалитетах, а также в небольших городах.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"