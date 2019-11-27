«Татнефть» создаст СП по производству шин в Узбекистане

Компания «Татнефть» планирует создать совместное с АО «Узкимёсаноат» предприятие по производству шин на базе ООО «Биринчи резинотехника заводи», сообщает пресс-служба татарстанского нефтяного предприятия. «Татнефть» получит 51% доли СП, АО «Узкимёсаноат» - 49%.

По данным нефтяной компании, сделку планируется завершить в течение нескольких месяцев после исполнения сторонами ряда отлагательных условий. При этом цена сделка остается конфиденциальной, но, по данным руководства «Татнефти», она существенно не повлияет на финансовое положение предприятия.

ООО «Биринчи резинотехника заводи» будет интегрировано в шинный бизнес группы «Татнефть». А татарстанская компания получит возможности «по диверсификации и расширению производства и сбыта шинной продукции группы «Татнефть» на перспективных с точки зрения емкости и темпов годового роста рынках Средней Азии и Ближнего Востока», говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"