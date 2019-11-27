Трое жителей Краснодара осуждены за похищение девушки

В Краснодаре вступил в силу приговор Ленинского районного суда, который признал троих местных жителей виновными в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК), сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда. В январе 2018 года подсудимые выследили девушку на улице в Краснодаре, силой посадили ее в автомобиль и увезли с места похищения, однако очевидцы сообщили об инциденте в полицию, злоумышленники вскоре были задержаны.

По данным суда, житель Краснодара 1991 года рождения, намереваясь принудить к совместному проживанию знакомую, сговорился с двумя друзьями и попытался организовать ее похищение. Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, 7 лет и 6 лет и 2 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фигуранты обжаловали приговор, однако краевой суд оставил его без изменений.

Анна Перова, Краснодар