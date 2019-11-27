Банкротство мясокомбината «Брюховецкий» может быть признано преднамеренным

Временный управляющий ООО «Мясокомбинат «Брюховецкий» Игорь Добряков опубликовал в Едином реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) отчет, в котором указал на признаки преднамеренного банкротства предприятия. По данным управляющего, в период с 2016 по 2019 году руководство мясокомбината совершило ряд невыгодных сделок, которых ухудшили финансовое состояние предприятия.

Мясокомбинат «Брюховецкий» производит убой скота и продает замороженное и охлажденное мясо, а также колбасную продукцию. Владелец и генеральный директор предприятия – Александр Пятаков.

Анна Перова, Краснодар