Сельских депутатов Татарстана освободили от обязанности декларировать доходы

Госсовет Татарстана сразу в трех чтениях принял поправки закона, который упрощает порядок декларирования доходов депутатами сельских поселений. Согласно документу, они больше не будут заполнять антикоррупционные декларации, если в прошедшем году не делали крупных покупок на сумму, превышающую доход их семьи за три последних года. В этом случае депутаты будут обязаны лишь сообщить президенту республики Рустаму Минниханову, что подобных сделок они не совершали. Также для муниципальных депутатов были смягчены санкции за искажение сведений о своих доходах и расходах.

Как сообщал «Ъ-Казань», республиканский закон был разработан в связи с внесением Госдумой поправок в федеральный закон «О противодействии коррупции». На заседании профильного комитета Госсовета в поддержку законопроекта высказался вице-спикер республиканского парламента Марат Ахметов. «Жить красиво хотят все, но не все хотят декларировать»,— сказал он, указав, что из-за необходимости отчитываться в депутаты перестали идти руководители сельхозпредприятий.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"