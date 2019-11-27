Экс-начальник станции Новосибирск-Главный ответит в суде за взятки

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР направило в суд уголовное дело бывшего начальника станции Новосибирск-Главный (филиал РЖД), который обвиняется в коррупции. По данным сайта Железнодорожного райсуда Новосибирска, речь идет о Вячеславе Воеводском.

Как рассказала официальный представитель следственного управления Наталия Чернакова, с мая по сентябрь 2019 года железнодорожник получил взятки на общую сумму более 450 тыс. руб. от представителей двух транспортных компаний. Деньги полагались за создание благоприятных условий в работе на станции.

В сентябре 2019 года начальник железнодорожной станции был задержан с поличным сотрудниками ФСБ, в чьей разработке он находился. Железнодорожник полностью признал вину. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуроре, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу и направило его на рассмотрение суда. Сейчас экс-начальник станции находится под домашним арестом.

Илья Николаев