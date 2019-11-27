В башкирском Благовещенске закрывают роддом

Минздрав Башкирии принял решение о закрытии роддома в Благовещенске, где проживают около 35 тыс. человек. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат городского совета, член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества Сергей Жуков. В минздраве информацию подтвердили.

Около года родильное отделение ЦРБ находилось на ремонте, который завершился в сентябре. Многие врачи отделения за это время уволились. Рожениц все это время на скорой помощи отвозили в Уфу (42 км), операции не проводились.

В минздраве сообщили, что решение о закрытии роддома принято в связи со снижением рождаемости в Благовещенском районе, кроме того «не представляется возможным» оснастить учреждение современным оборудованием и врачами узкой специализации (неонатолог, анестезиолог-реаниматолог), отметили в ведомстве. Так как «роды являются плановым мероприятием», местным роженицам будут выдавать направления на роды в Уфу, «где сконцентрированы ведущие учреждения родовспоможения». При этом в местной ЦРБ оставят койки для экстренных родов, пояснили в минздраве.

Благовещенск расположен в 42 км от Уфы. В 2017 году население города составило около 35 тыс. человек, вместе с Благовещенским районом — 49 380 человек. В городе расположены такие крупные предприятия как Благовещенский арматурный завод и «Полиэф».

Майя Иванова, Влада Шипилова