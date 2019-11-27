Бизнесу в центре Новосибирска становится тесно

В центральной части Новосибирска площади под строительство крупных объектов коммерческой недвижимости практически исчерпаны. Арендовать офис, найти помещение под ресторан или кафе в удобных локациях все труднее. Цены ползут вверх — растет интерес инвесторов к вложениям в строящиеся объекты офисной и коммерческой недвижимости в близких к центру районах города.



Бизнес в Новосибирске сталкивается с проблемой дефицита современных площадей коммерческого предназначения в центре города, а ресурс площадок под строительство в близких к центру локациях практически исчерпан. Это объективный процесс.

Растут и арендные ставки в центральной части города. Сейчас аренда коммерческой недвижимости в Новосибирске составляет от 500 до 1200 руб. за кв. м (для сравнения: в Москве средневзвешенная ставка аренды офисов класса А сейчас составляет 1950 руб. за 1 кв. м, офисов класса В — 1190 руб.).

На цену влияет локация, наличие парковочных мест, транспортная доступность, качество помещений и уровень БЦ в целом. В центре города цену на коммерческие площади диктует стрит-ритейл и корпорации, которые размещают офисы в центре из соображений престижа. При этом в столице Сибири рост ценового различия между бизнес-площадями в центре и за условным «Садовым кольцом» будет продолжаться.

В числе перспективных проектов в Новосибирске по месторасположению и инвестиционной привлекательности аналитики рынка называют проект сити-квартала «Инские Холмы». Он занимает большую территорию между улицами Инская и Большевистская — около метро «Речной вокзал», напротив Михайловской набережной.

Проект задуман как многофункциональная общественно-деловая среда, в которой комфортно жить и зарабатывать. В числе строящихся объектов недвижимости — новые универсальные помещения от 56 кв. м для любых целей, задач или инвестиций.

Застройщик объекта — группа компаний «ВербаКапитал».

На счету группы финансирование и строительство нескольких бизнес-центров и жилых домов в Новосибирске — «СитиЦентр», «Красен Хаус», MedPark и апарт-комплекс «Парк Резиденс». Показательно, что площади коммерческого предназначения в этом комплексе инвесторы приобрели еще в период строительства объекта, введенного в эксплуатацию в конце 2017 года. И в настоящий момент вакантных площадей нет.

Сити-квартал «Инские Холмы» с учетом отличного расположения и масштабности проекта дает инвесторам больше возможностей. Проект предусматривает создание пешеходного моста к парку на набережной Оби, а это в перспективе повысит пешеходный трафик, что особенно важно для кафе и ресторанов.

Ввод в эксплуатацию первой очереди квартала намечен на весну 2020 года, но популярность локации, сити-формат и видовые характеристики позволили группе «ВербаКапитал» уже сейчас продать почти весь пул апартаментов. Потребительский интерес ко второй очереди проекта свидетельствует о столь же высоком спросе и на эти перспективные площади.

Проект квартала предполагает максимально выгодную отдачу от инвестиций в офисные помещения. Наконец-то у новосибирцев появляется возможность жить, работать и разнопланово отдыхать без длительных переездов, а у любителей прогулок по берегу Оби — цивилизованно оставить свой транспорт в безопасности. Парковки «Инских Холмов» продуманы для разных задач посетителей: большая бесплатная уличная парковка, теплый подземный паркинг с почасовой тарификацией. При этом сохраняется возможность приобрести парковочное место в собственность.

При реализации офисных помещений первой очереди застройщик решил сделать акцент на больших офисных пространствах, которых обычно не хватает для корпоративного размещения или под конкретные цели инвестора. Ставка продажи офисов опен-спейс составляет от 70 до 110 тыс. руб. за кв. м.

По оценке экспертов, численность жителей и сотрудников квартала может составить от 5 до 7 тыс. человек. Наличие пешеходного моста открывает возможность привлечь с набережной еще десятки тысяч человек. Транспортный трафик на улице Большевистской, при наличии удобных проездов, позволит привлечь еще около 1,5–2 тыс. потенциальных покупателей ежедневно. Очевидно, что популярность места будет нарастать.

Интересно, что некоторое время назад несколько застройщиков отказались от реализации своих планов по строительству БЦ в Новосибирске. Нехватка бизнес-площадей, непрезентабельный выбор и растущая цена на имеющуюся коммерческую недвижимость в настоящее время объективно отражают недальновидность такой позиции. Строительство бизнес-центров и сдача в наем торгово-офисных помещений по-прежнему востребованы, а с учетом нехватки подходящих участков и роста амбиций топовых компаний, это еще и стимулирует здоровую конкуренцию в сфере строительства и девелопмента. Однако комплексной деловой застройки город не видел никогда, и в силу вышеуказанных выводов проект группы компаний «ВербаКапитал» открывает бизнесу Новосибирска совершенно уникальные перспективы. Убедительный старт продаж новосибирского Сити показывает, что многие это уже поняли.

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