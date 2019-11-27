Краснодарский край стал третьим регионом в России по количеству ввода жилья

За десять месяцев текущего года в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию 47,7 тыс. квартир общей площадью 3,2 млн кв. м. Это, по данным Краснодарстата, на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из этого количества жилых «квадратов», 2,9 тыс. кв. метров относится к частным домам, построенным на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями были сданы в эксплуатацию 35,6 тыс. квартир общей площадью 1,72 млн кв. метров, что на 5,8% меньше аналогичного показателя января-октября 2018 года.

Как сообщили в департаменте строительства Краснодарского края, по количеству введенных квадртных метров жилья за десять месяцев текущего года Кубань уступает только Московской области (6,3 млн. кв. м) и Москве (3,9 млн. кв. м).

В ведомстве отметили, что в январе-октябре этого года за счет собственных средств и с помощью кредитов жители возвели 1,5 млн. кв. м жилья, что на 24% выше аналогичного периода прошлого года.

В Краснодарстате сообщают, что объем строительных работ в январе-октябре текущего года на Кубани составил 183,4 млрд руб., что на 33,8% в сопоставимых ценах меньше уровня соответствующего периода предыдущего года.

Дмитрий Михеенко