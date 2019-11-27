Новый терминал челябинского аэропорта заработал в тестовом режиме

В Челябинске запустили в тестовую эксплуатацию новый терминал аэропорта, который строили с прошлого года. Сегодня через него прошли первые пассажиры, прилетевшие рейсом из Москвы. Новый терминал площадью более 16 тыс. кв. м будет обслуживать пассажиров внутренних направлений. Официальное открытие должно состояться чуть позже.

Также в аэропорту сейчас идут работы по реконструкции международного терминала, которые выполняет турецкая компания «Лимакмаращстрой», возводившая новый аэровокзал.