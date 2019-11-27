В Ставрополе выбрали лучший туристический маршрут

Победителем конкурса на лучший туристический маршрут по Ставрополю, проведенного городской администрацией, стало бюро путешествий «Турист» с проектом «Ставрополь – философия четырех стихий». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

«Маршрут объединил шедевры архитектуры, родники, металлические арт-объекты, парки и леса. А еще экскурсанты посетят места, связанные с известными людьми: Иоанно-Мариинский женский монастырь, родник Серафима Саровского, музей-усадьбу художника-академиста В.И. Смирнова и многое другое», — говорится в сообщении.

Победитель получит грант, который пойдет на проведение экскурсий по маршруту для гостей и жителей города.

Дарья Голякова