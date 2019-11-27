Ежегодное интервью Медведева телеканалам состоится 5 декабря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря даст интервью 20 федеральным каналам. Интервью пройдет в обновленном формате, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Господин Медведев будет отвечать на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, а каждый участник программы сможет задать интересующие его аудиторию вопросы. Раньше в интервью участвовало не более пяти журналистов.

В текущем году «Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в 12:00 5 декабря в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести FM» и радио «Маяк».

«В ходе интервью Дмитрий Медведев подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров»,— сообщает пресс-служба правительства.

О чем говорил премьер-министр на прошлогодней встрече с телеканалами — в материале “Ъ”.