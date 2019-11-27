Глава Адыгеи доложил Премьер-министру РФ о ходе реализации национальных проектов в регионе

В подмосковных Горках состоялась рабочая встреча Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Главой Адыгеи. Мурат Кумпилов доложил Председателю Правительства страны о текущих социально-экономических показателях региона, о ходе реализации национальных проектов.



В текущем году в Адыгее общий объем финансирования региональных проектов составляет более 3,9 млрд. рублей. Все мероприятия, запланированные в рамках национальных проектов в текущем году, будут выполнены. В рамках нацпроектов уже подписано 96% контрактов. Особое внимание уделяется социальному блоку вопросов, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению количества рабочих мест.

«Мы проводим большую работу в социальной сфере. В настоящее время в республике строятся 12 детских садов. Возводятся школы по 1100 мест. Одну сдали и две школы параллельно строим в городе Майкопе и посёлке Энем. Строим одну сельскую школу. В прошлом году девять сельских домов культуры построили. В этом году отремонтировали восемь сельских домов культуры. Всё это в плановом режиме. Со следующего года усиливаем работу по первичному звену здравоохранения. И все решения, которые были приняты на федеральном уровне, они будут иметь отражение в нашей работе», – сказал Глава Адыгеи.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что россияне, проживающие в регионах, должны ощущать изменения, которые произойдут в рамках реализации национальных проектов, в том числе в сфере образования и медицины.

«Всю эту работу необходимо продолжить, чтобы люди чувствовали непосредственно те решения, которые приняты по национальным проектам, и в формате республиканской работы. Это и школы, и детские сады, включая ясельные группы, и, естественно, работа в первичном звене здравоохранения, потому что непосредственно там как раз люди приходят и обращаются за медицинской помощью. Так что это нужно делать», – отметил Дмитрий Медведев.

В ходе встречи также шла речь об индивидуальной программе социально-экономического развития республики на период до 2024 года. Глава Адыгеи поблагодарил Премьер-министра РФ за поддержку региона и решение по формированию данной программы.

Она предусматривает ряд стимулирующих мер по ключевым отраслям, в том числе снятие ограничений в энерго-, газоснабжении и создание необходимой транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов. Предусмотрены мероприятия, направленные на рост экономики, создание условий для работы малого и среднего бизнеса, строительство доступного жилья и улучшение экологии, развитие здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта.

«На сегодняшний день с министерством сельского хозяйства - нашим куратором - разработали программу, предоставили, согласовали. Сегодня идет утверждение работы с министерством экономики. У нас есть план действий для того, чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, решить вопросы, касающиеся безработицы, развития экономики», – сказал Глава Адыгеи.

Итогом реализации программы должно стать улучшение качества жизни населения, повышение конкурентных преимуществ Республики Адыгея, привлечение инвесторов.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что работу по индивидуальному плану нужно выстроить максимально эффективным образом.