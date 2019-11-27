В незаконно вырытую ООО «КВС» яму провалился автомобиль

В Саратове на улице Уфимцева в незаконно вырытую ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» яму упал автомобиль.

По информации пресс-службы мэрии, работы в районе дома №2, где произошло ДТП, велись без соответствующего разрешения. В связи с нарушением Порядка проведения работ на подземных коммуникациях в адрес ресурсоснабжающей организации направлено уведомление о необходимости явиться в управление муниципального контроля для составления протокола об административном правонарушении.

Марина Ковалева