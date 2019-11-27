Белгородского пожарного подозревают в превышении полномочий на 2,5 млн рублей

Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника третьего договорного отряда федеральной противопожарной службы МЧС, сообщили в ведомстве. Пожарного подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, с октября 2015 года по 2019 год «подозреваемый участвовал в управлении коммерческой организацией», единственным директором и учредителем которой является его родственница. Как рассказали в СКР, только с февраля по сентябрь 2019-го обвиняемый заключил 26 договоров поставки спецодежды между «возглавляемым им подразделением противопожарной службы и управляемой им коммерческой организацией». В результате из федерального бюджета компания получила более 2,5 млн руб. При этом обязательства «по договору не были исполнены, что повлекло для подразделения федеральной противопожарной службы тяжкие последствия».

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Белгородской области совместно с главным управлением собственной безопасности МЧС. «После совершения преступления подозреваемый был уволен со службы»,— отметили в СКР.

Владимир Зоркий