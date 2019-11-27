В Самарской области в 2019 году обновлено 29 км теплосетей

В рамках подготовки к отопительному сезону в текущем году в Самарской области было переложено на 25% теплосетей больше, чем в прошлом. Об этом сообщил СМИ губернатор Дмитрий Азаров.

«Если в прошлый год было 23 км сетей, то в этом году – 29 км. При этом в Самаре – более 7,5 км, в Тольятти – 4,3 км»,– сказал глава региона.

Дмитрий Азаров также добавил, что за указанный период число аварий на теплосетях Самарской области с начала отопительного сезона по сравнению с прошлым годом сократилось на 1%.

Георгий Портнов