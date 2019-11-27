Директора «Кубанских аграрных технологий» подозревают в невыплате зарплаты

Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего генерального директора ООО «Кубанские аграрные технологии». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работнику (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, с февраля 2018 года по апрель 2019-го гендиректор общества не платил зарплату 72-летней повару. Задолженность перед сотрудницей составила 350 тыс. руб. При этом, по данным следствия, у подозреваемого имелась реальная возможность для погашения долга.

В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Выявляются другие сотрудники предприятия, перед которыми также может иметься задолженность по выплате заработной платы. Санкции инкриминируемой генеральному директору общества статьи предполагают до трех лет лишения свободы.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубанские аграрные технологии» зарегистрировано в 2002 году в Динском районе. Его директором значится Николай Горсул, он же совладелец общества на 33,33%. Выручка компании за 2018 год составила почти 150 млн руб., чистая прибыль – 8,1 млн руб.

Дмитрий Михеенко