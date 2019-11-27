Предприятия Кубани будут получать инвестиционный налоговый вычет

Заксобрание Краснодарского края приняло краевой закон ‹‹Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций››. Льгота, которая начнет действовать с 1 января 2020 года, распространяется на участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», пояснил министр экономики края Александр Руппель.

Законопроект ‹‹Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций›› был внесен главой администрации региона Вениамином Кондратьевым в целях стимулирования развития кубанских предприятий. К 2024 года в реализацию нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в крае будет вовлечено 249 предприятий в сфере строительства, АПК, транспорта и ЖКХ. В 2020-2021 годах участники программы за счет возврата налога на прибыль смогут компенсировать 90% суммы расходов на инвестиции в основные средства, в 2022-23 годах – 70%, в 2024-2025 годах – 50%, сообщил Александр Руппель.

Анна Перова, Краснодар