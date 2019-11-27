В концерне «Калашников» назначили нового замгендиректора по экономике и финансам

Дмитрий Палунин назначен на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ГК «Калашников». Он сменил Павла Скачкова, который занимал обозначенный пост более трех лет. Ранее господин Палунин занимал руководящие должности в АО «Росэлектроника», ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ряде отечественных банков, сообщает «Калашников Медиа».

«На новом посту он будет отвечать за вопросы организации внешнего финансирования и повышение экономической эффективности предприятий группы, включая обеспечение прибыльности компаний и развитие проектов межзаводской кооперации»,— говорится в сообщении. Отмечается, что его предшественник Павел Скачков «продолжит свое развитие вне группы компаний».