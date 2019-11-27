Мокшанская прокуратура помогла погасить долг по зарплате перед работниками дорожного предприятия

После вмешательства прокуратуры Мокшанского района перед работниками ООО «Областное дорожное предприятие №3» была погашена задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Проверка надзорного органа выявила долг по зарплате за июль этого года. Долг перед 20 работниками составил 224,68 тыс. руб.

В суд было направлено 20 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.

В отношении директора «ОДП №3» возбудили административное дело, он оштрафован на 20 тыс. руб.

Иван Сергеев