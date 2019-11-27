Нижегородская мэрия начинает продавать подвалы

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили включение в прогнозный план приватизации муниципального имущества 24 помещений, в основном подвалов многоквартирных домов. Как пояснила директор Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева, жители не хотят их содержать, и ранее администрации приходилось в судебном порядке передавать подвалы в общедомовую собственность квартирантов.

За счет продажи подвалов мэрия намерена в первую очередь избавиться от затрат. По словам госпожи Помпаевой, КУГИ получает около 30 млн руб. расходов по исполнительным листам за неудовлетворительное содержание подвалов. Поэтому власти намерены сокращать эти затраты и начать массовую продажу муниципальных подвалов посредством публичного предложения. «Но социальную напряженность мы создавать не хотим. Если хоть один житель обратится в администрацию района, мы снимем подвал с продажи и начнем подготовку к судебной процедуре передачи подвала в собственность жильцов»,— отметила Светлана Помпаева.

Иван Сергеев