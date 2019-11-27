Композитные самолеты Т-500 проходят испытания в Казани

Первая партия из десяти композитных самолетов Т-500 для авиахимработ, которая была представлена в мае на церемонии объявления о планах строительства завода по их производству в Иннополисе, проходит испытания в Казани. Об этом в своем Instagram написал бывший министр связи РФ Николай Никифоров, который выступил соинветором проекта.

Он подтвердил планы производства на будущем заводе двухместной и беспилотной версии композитного самолета, а также заявил о «совсем новых разработках». Но о каких именно идет речь, он не уточнил. Господин Никифоров напомнил, что совместное предприятие с «Ростехом» планирует построить новый сборочный завод и аэродром экспериментальной авиации рядом с Иннополисом.

Самолет Т-500 был разработан в казанской фирме «МВЕН», композитную конструкцию и остекление воздушного судна изготавливают на обнинском предприятии «Технология». Его производство началось в мае 2019 года, а сертификацию он прошел в сентябре прошлого года. Т-500 – это первый в стране специализированный самолет сельскохозяйственного назначения.

Напомним, что в мае этого года «Ростех» заявил о планах создания в Татарстане к 2022 году производства одно-двухместных легкомоторных самолетов. Республика предоставила земли под будущий завод в Иннополисе. Инвестиции в проект оцениваются в 2,5 млрд руб. На заводе планируется выпускать самолеты, разработанные и производимые в опытном режиме казанской частной компанией «МВЕН».

"Ъ-Казань"