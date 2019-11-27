Два города Сибири вошли в число лидеров по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве России составил ежегодный рейтинг крупных и средних городов страны с самым высоким качеством жизни. В число наиболее комфортных для проживания городов попали два сибирских муниципалитета — Иркутск и Кемерово, занявшие седьмое и десятое места соответственно. Среди аутсайдеров оказался Омск.

Сибирский федеральный округ представлен в исследовании восемью городами:

7. Иркутск

10. Кемерово

11. Новокузнецк (Кемеровская область)

12. Новосибирск

16. Томск

20. Барнаул (Алтайский край)

30. Красноярск

74. Омск

Рейтинг составлен на основе мнений жителей 78 городов с населением свыше 250 тыс. человек, в каждом из которых приняли участие в опросе не менее 600 респондентов. Они оценивали разные сферы городской жизни: состояние дорог, качество медицинского обслуживания, развитие культуры и образования, работу сферы ЖКХ и результаты деятельности городской власти.

Лучшим городом в России по качеству жизни признана Казань, за ней следуют Грозный и Тюмень. На четвертой позиции — Краснодар, Москва оказалась пятой, Санкт-Петербург занял шестую строчку.

Юрий Зуев