Власти Башкирии заплатят за «объективный имидж» на российском телевидении до 42,35 млн рублей

Агентство по печати и СМИ Башкирии выделило очередной транш на освещение деятельности органов госвласти республики и «поддержание объективного имиджа» в эфире регионального выпуска российского телевидения. Транш в размере 42,35 млн руб. будет распределен по итогам двух конкурсов, назначенных 18 и 23 декабря. Первый контракт, стоимостью до 12,35 млн руб., предполагает освещение работы башкирских властей до конца года в объеме 42 часов. Второй, стоимостью до 30 млн руб., будет действовать до 31 мая 2020 года и предполагает 253 часа вещания о работе органов власти. Оба контракта предусматривают информационные и тематические эфиры на русском и башкирском языках.

Цена контракта в условиях конкурса имеет решающее значение — за этот критерий начисляется до 60 баллов, за квалификацию участника — до 40. Традиционно эти контракты выигрывает ФГУП ВГТРК, филиал которого работает в Башкирии.

Предыдущие такие контракты были заключены агентством по печати и СМИ с ВГТРК в начале года. Их стоимость составила 53,25 млн руб. Исполнение контрактов предполагает выпуск передач о работе башкирских властей продолжительностью 459 часов.

Майя Иванова