Госсовет Татарстана увеличил прогнозируемые расходы бюджета в 2020 году до 273 млрд рублей

Депутаты Госсовета Татарстана приняли во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно принятым поправкам, прогнозируемые доходы и расходы казны в будущем году увеличиваются на 5,3 млрд руб. — до 270,1 млрд руб. и 273,2 млрд руб. соответственно. Дефицит бюджета планируется в прежнем объеме — 3,1 млрд руб.

Глава парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин сообщил, что всего ко второму чтению было рассмотрено 420 поправок, но 28 из них депутаты сняли. В итоге приняты были лишь изменения, предложенные региональным Кабмином и самим господином Якуниным.

Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов заявил, что поправки коммунистов «обсуждены, рассмотрены, а некоторые поглощены предложениям правительством Татарстана». «Мы пошли на конструктив»,— пояснил господин Миргалимов.

В итоге за утверждение проекта во втором чтении голосовали 76 депутатов, лишь четверо — против.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"