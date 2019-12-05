Путем Минервы

Обычно во время визитов на мануфактуру компания сразу оговаривает, в каких помещениях съемка запрещена. Там же, где фотографировать можно, все равно есть ограничения: в объектив не должны попасть сотрудники, приборы, эскизы. Оба производственных комплекса Montblanc оказались абсолютно открытыми, а их сотрудники — готовыми в деталях поделиться знаниями и экспертизой. Единственное, что осталось тайной — сплав, из которого делают волосковую пружину. Пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить часовые бренды, решившиеся на производство этой ключевой детали калибра. А ведь не прошло и четверти века, с тех пор как Montblanc, известная фирма по выпуску письменных приборов и дорогой кожгалантереи, впервые ступила на территорию часового дела.

Немецкий бренд родом из Гамбурга появился в списке участников женевского часового салона SIHH в 1997 году. Дебютная коллекция часов Montblanc заимствовала название у ручек Meisterstuck. Публика восприняла новое начинание скептически. На пресс-конференции главе компании Норберту Платту был адресован вопрос: «И куда в этих часах заливать чернила?» Но оказалось, что решение приобщиться к часовому ремеслу было исключительно взвешенным, а планы — далеко идущими. В городке Ле-Локль, по соседству с другими крупными часоделами, была открыта собственная фабрика Montblanc Montre — она расположилась в старинной вилле ар-нуво, построенной в 1906-м, в год основания Montblanc. В скором времени компания вошла в состав Richemont Group и получила доступ к технической и производственной базе крупнейшего владельца часовых брендов. Через десять лет, в 2007 году, в распоряжении Montblanc оказалась старинная мануфактура Minerva, основанная братьями Робер в городе Вильре. Крошечное производство с богатой полуторавековой историей, известное своими военными часами, профессиональными инструментами и спортивными секундомерами, в тот момент переживало не лучшие времена. Результатом сделки стало не механическое слияние компаний, а полноценная интеграция традиционного часового производства в структуру современного бренда. Год основания Minerva, 1858-й, дал название одной из базовых коллекций Montblanc в винтажном стиле, а копье Минервы, богини мудрости и войны, стало узнаваемой деталью мануфактурного калибра хронографа.





«Все, что мы делаем сегодня, вдохновлено историей и стилем Minerva,— объясняет глава часового направления Montblanc Давиде Черрато.— Эта старинная мануфактура помогла нам точно сформулировать, что представляет собой часовое направление Montblanc, причем как в техническом плане, так и в эстетическом». Современные калибры хронографов «1858», как классических, так и однокнопочных, берут начало в разработках Minerva 1920-х, спортивные хронографы TimeWalker продолжают традиции спортивных секундомеров 1950–1960-х. Облик часов далекого прошлого также оказался весьма актуальным десятилетия спустя. Новая линейка Heritage стала интерпретацией классических моделей 1940–1950-х, с аккуратной разметкой и точками вместо часовых индексов.

«Обе наши мануфактуры находятся в одной долине, Валле-де-Жу, всего в 25 км друг от друга,— продолжает Давиде Черрато,— но у них абсолютно четкое разделение обязанностей, которое соответствует уровням технической сложности и ценовым сегментам». Первую группу (до €5 тыс.) составляют базовые коллекции с калибрами ETA, Sellita и модулями Dubois Depraz — например, автоматические модели Star Legacy с индикатором лунных фаз, простые хронографы, часы с полным календарем. Во второй группе (€5–25 тыс.) — часы с мануфактурными калибрами, эксклюзивно созданными на принадлежащей Richemont Group фабрике ValFleurier, например модели Geosphere. А на вершине пирамиды — сложнейшие часы вроде Suspended Exo Tourbillon или Split Second Chronograph, полностью созданные руками одного мастера, их стоимость превышает €25 тыс. Первые два сегмента попадают в зону ответственности Ле-Локля, где трудятся 90 человек. Третий сегмент (всего 200–300 часов в год) находится в ведении мануфактуры Вильре, расположенной в историческом здании под вывеской Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie (Научно-исследовательский институт высокого часового искусства «Минерва»), где работают 30 человек.

Производственный процесс начинается в Ле-Локле. Здесь отдел дизайна определяет облик будущих часов. На нижнем этаже виллы (в конце 1990-х к зданию начала XX века пристроили современную цокольную часть, вписав ее в подножие холма) находятся сборочные мастерские — стрелки при помощи ручного пресса крепятся к циферблатам, а калибры, получаемые от поставщиков, устанавливаются в корпуса. По соседству проводятся лабораторные испытания на антимагнитную защиту, ударо- и износопрочность. Им подвергают не только готовые часы, но и отдельные компоненты: ремешки, заводные головки, циферблаты, которые проходят интенсивное ультрафиолетовое облучение. В конце этого пути часы ждет финальный тест длиной в 500 часов (Montblanc Laboratory Test 500), его проходят и сложные часы, изготовленные в Вильре.

На второй мануфактуре ведется разработка собственных калибров с усложнениями, которые потом изготавливаются в производственных цехах как на старинных токарных станках, так и современных, с компьютерным управлением. Банк штампов позволяет воссоздать любую деталь исторической модели, начиная с самого основания предприятия Minerva. Мануфактура своими силами производит платины из нейзильбера и мосты узнаваемой V-образной формы, а также балансовые спирали, которые используются только в часах Montblanc. Проволока из секретного сплава вытягивается и уплощается, приобретая толщину в половину человеческого волоса, потом закаляется в печи, скручивается и закрепляется на балансовом колесе с 18 винтами. Классические калибры из Вильре работают на низкой частоте в 2,5 Гц и, подобно своим предшественникам из Minerva, имеют исключительно ручной завод. Еще одно ателье занято отделкой и финальной сборкой готовых часов, на самые сложные экземпляры может уходить до восьми недель. Как и на большинстве мануфактур из узкого круга избранных представителей высокого часового искусства, сборка механизмов осуществляется дважды. Часы Montblanc давно перестали быть объектом для шуток, а сама компания демонстрирует устойчивый рост, умело сочетая индустриальное производство в Ле-Локле с коллекционными шедеврами из Вильре.

Полина Круглова