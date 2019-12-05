Тайны пяти океанов

Мы встречаемся с главой Omega Рейнальдом Эшлиманном и путешественником Виктором Весково в Британском музее, рядом с предметами, пришедшими к нам из древних цивилизаций. Выбор места не случаен. Художники отдали жизнь шедеврам, которые спустя тысячелетия красуются далеко от мест своего появления на свет, от плодородных берегов Нила, Тигра и Евфрата. Часовщики создают шедевры нашего времени, часы, которые путешествуют по свету и помогают раскрывать его тайны.

Тема нашей встречи — «Бросая вызов глубине». Она отсылает к новейшему рекорду Omega, поставленному в партнерстве с американским бизнесменом и исследователем Виктором Весково, который совершил дважды погружение в Марианскую впадину, так называемую бездну Челленджера. Программа Весково называется «Пять глубин», это экспедиции в самые отдаленные от поверхности моря точки мирового океана. Он погружался в желоб Пуэрто-Рико на границе Карибского моря и Атлантического океана на глубину в 8376 метров, в Южно-Сандвичеву впадину в Южном ледовитом океане (7434 метра), Зондский желоб в восточной части Индийского океана (7290 метра) и впадину Моллой в Северном Ледовитом океане (5573 метра). В мае 2019 года его подводный аппарат Limiting Factor достиг глубины в 10 928 метров, побив продержавшийся 60 лет рекорд батискафа «Триест» Огюста Пикара. В погружении Limiting Factor сопровождали новые часы Ultra Deep Professional.

В Британском музее собрались часовые журналисты, которым представили часы-рекордсмены, совершившие нырок почти на 11 километров и вернувшиеся на поверхность живыми и здоровыми, выдержав 1100 атмосфер. Виктор Весково подтверждает, что Omega создала хронометры, «приспособленные к океанским глубинам, сверхпрочные, тонкие, легкие и элегантные одновременно». Мы говорим о хронометрах, потому что вернувшиеся со дна часы прошли строгую сертификацию Master Chronometer института METAS, доказав и заложенные конструкторами исключительные качества, и способность сопротивляться невиданному давлению, в 110 раз большему, чем то, на которое рассчитаны привычные часы для ныряльщиков.

Виктор Весково рассказывает главе Omega Рейнальду Эшлиманну о планах экспедиции Five Deeps Фото: предоставлено OMEGA

Ultra Deep Professional продолжают историю покорения моря, начатую Omega еще в 1930-х годах и связанную, в частности, с работами экспедиции Жак-Ива Кусто в 1970-х. Виктор Весково описывает погружение в бездну Челленджера как невероятный опыт и в то же время — как тяжелейшее психологическое испытание. «Надо слиться с подводной лодкой и подавить страх,— рассказывает он.— В черной бездне человек ощущает себя крошечным, жалким, не на своем месте». С каким же удивлением исследователь обнаружил на дне, кроме таинственных глубоководных существ, прозаический пластиковый пакет, ставший символом засорения океана. К сожалению, в наше время бить рекорды часто означает оказываться лицом к лицу с тем, чего мы не хотели бы видеть.

Когда журналисты спрашивают Весково, что сложнее: подняться на вершину Эвереста или нырнуть в Мариинскую впадину — а он побывал и на самом высоком, и в самом глубоком месте на Земле,— путешественник говорит, что разница в состоянии тела, но не духа: «Эверест — это невероятная физическая нагрузка. Мороз, ветер, недостаток кислорода, слабость, долгие часы, отданные восхождению. Ныряя в глубину, ты доверяешься технике, тебе надо справиться с машиной. А значит, справиться с эмоциями. Это трудно, но возможно. Если возникает проблема, то нужно игнорировать страх и заниматься проблемой. Тренируйте ваш разум, чтобы он работал так же точно, как работают часы Omega».

Omega Planet Ocean 600M Co-Axial Master Chronometer Chronograph в стальном корпусе 45,5 мм на ремешке NATO. В серийных часах Omega будут использованы многие рекордные решения Фото: Omega

«Наши часы — часы рекордов,— подтверждает глава Omega Рейнальд Эшлиманн,— и я рад, что к нам присоединился Виктор Весково, один из четырех — всего четырех! — людей в мире, побывавших на дне Мариинской впадины». В самом деле, астронавтов, летавших в космос и высаживавшихся на поверхность Луны с часами Omega на руке (другой рекорд марки, создавшей лунные Speedmaster), гораздо больше. Но для часовщиков важен не просто рекорд. Несколько лет напряженной работы позволили продвинуть технологии вперед. Титан корпуса, идентичный материалу, из которого построен глубоководный аппарат, система крепления стекла и обеспечения водонепроницаемости — все это будет теперь использоваться в новых сериях часов для ныряльщиков.

Иван Тарханов