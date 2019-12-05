С создателем и организатором Only Watch мы встретились в Монако во время Monaco Yacht Show. Наш собеседник еще не знал ни сенсационного результата женевских торгов, собравших 38,593 млн швейцарских франков, ни того, что жюри женевского Гран-при наградит его своим специальным призом. Он рассказал о том, чем живет аукцион, ставший событием часового мира и открывший этот зацикленный на себе мир общечеловеческим заботам. Благодаря Люку Петтавино, с 2004 года мобилизующему часовщиков на борьбу с мышечной дистрофией Дюшенна, идут исследования, сохраняется надежда. Часы здесь средство, а не цель, но именно поэтому они так важны для Only Watch.

— Когда вы только начинали этот проект, думали ли вы, что он станет столь успешным?

— Нет. Я хотел сделать хоть что-то. Любая история начинается с чего-то. Наша началась с того момента, когда жена позвонила мне и сказала, что с Полем что-то серьезное. Я понял, что речь вряд ли идет о простуде. Так я узнал, что у нашего сына мышечная дистрофия Дюшенна. Но я не хотел чувствовать себя жертвой, потому что это просто высасывает твои силы. Мне хотелось стать частью решения. Вокруг так много людей, которые не находят свой путь, не могут найти способ выразить себя и быть услышанными, чтобы принести пользу. И тогда я спросил себя: в чем моя сила? Я умею объединять людей. И я хочу, чтобы люди стали частью решения проблемы. Мы с женой были счастливы иметь такого сына, как Поль. Он был прекрасный человек, всегда очень позитивный, что бы с ним ни происходило. И в нашей жизни появился пример того, как страдания могут быть обращены в надежду, радость и умение жить настоящим. Благодаря Полю мы обрели смелость смотреть на этот мир, на возможности, которые он предоставляет, мы обрели уверенность в наших собственных силах.

Лот 22 — MB&F + L'Epee Tom & T-Rex. Эстимейт: CHF 20–40 тыс. Продажа: CHF 85 тыс. Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

— Что такое Only Watch сейчас, после 15 лет существования?

— Only Watch — возможность для часовщиков творить и знать, что это не впустую. Посыл благотворительного аукциона прост: вы создаете уникальные часы, вы дарите их, мы их продаем и направляем деньги на исследования мышечной дистрофии Дюшенна с верой в то, что эти деньги приблизят ученых к поиску лекарства. Можно стать партнером Only Watch и в чем-то другом, например, оплатить бумагу, на которой мы печатаем свои каталоги. Деньги в нашем общем деле — лишь средство. Весь наш проект построен на идее, что мы ничего не берем себе — все средства перечисляются ученым.

— Вашим первым партнером стала Swatch Group. Теперь с вами сотрудничают почти все часовые марки. Как вы убеждаете партнеров по аукциону? Подходите к главам часовых фирм и говорите: «Ты записался добровольцем»?

— Нет-нет, конечно, не так. На самом деле я просто везунчик. Мне посчастливилось посещать часовые салоны, встречаться со всеми этими жутко занятыми людьми. Они выкраивают на меня 15–30 минут в своем сверхплотном расписании, мы пьем чай, и я говорю им: «Вот такое событие будет в этом году, приходите, мы будем счастливы вас видеть».

Лот 8 — Jacob & Co. Epic X Chrono Messi Only Watch Special Edition. Эстимейт: CHF 70–100 тыс. Продажа: CHF 75 тыс. Фото: Jacob&Co

— Вот уже несколько лет Only Watch соседствует с женевским Гран-при. Результаты аукциона — барометр популярности тех или иных часов. Получается, вы стали своего рода Гран-при?

— Only Watch — уникальное место, дающее часовщикам возможность творить свободно, свободно самовыражаться и сотрудничать. И это место, где никто не будет никого осуждать или обсуждать. Так что нет, это не соревнования.

Лот 24 — Montblanc 1858 Split Second Chronograph Only Watch 2019. Эстимейт: CHF 42–48 тыс. Продажа: CHF 100 тыс. Фото: Montblanc

— Сейчас ваши аукционы проводит дом Christie’s, так и будет впредь?

— Наш проект — территория свободы. Мы говорим часовым компаниям: «Вы можете участвовать в нашем проекте каким угодно способом и когда вам это удобно». То же самое и с аукционными домами — мы открыты для любых предложений. Но в Only Watch сильна ответственность: никто не покидает проект, если не уверен, что его место готов занять кто-то другой. Так что Christie’s остается нашим партнером.

— Вы ничего не берете себе. Ваша личная борьба с болезнью не была выиграна, Поля не успели спасти. Зачем вы все еще этим занимаетесь?

Лот 46 — Ulysse Nardin Exo-Skeleton XA. Эстимейт: CHF 35–45 тыс. Продажа: CHF 35 тыс. Фото: Ulysse Nardin

— Дела в нашем мире идут не так уж здорово. Каждый день, просыпаясь, мы лезем в соцсети и видим, что многое из того, что происходит вокруг нас, неправильно. Но Only Watch — как раз одна из тех вещей, которые делают наш мир лучше. Он дает нам возможность объединиться и сделать что-то очень правильное. Признаюсь вам, что каждый раз спрашиваю себя: «Не станет ли этот аукцион последним? Есть ли у нас силы и средства продолжать начатое? Осталась ли в нас искра?» Без этого продолжать невозможно. Поэтому я всегда напоминаю себе, что, как только искра исчезнет, я должен буду уйти.

Беседовали Алексей Тарханов и Кирилл Сарханянц