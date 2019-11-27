Хлебокомбинат «СМАК» инвестировал 600 млн в новое производство бриошей

Екатеринбургский хлебокомбинат «СМАК», входящий в агрообъединение «МАКФА», готовит к пуску в эксплуатацию линию по производству французских булочек-бриошей на базе завода в Раменском (Подмосковье). В новое высокотехнологичное производство, которое позволит увеличить объем выпуска продукции в три раза, вложено более 600 млн рублей.



Производственную площадку в Раменском «МАКФА» начала развивать в 2012 году, приобретя небольшую кондитерскую фабрику. За это время в обновление производства и инфраструктуры вложено более миллиарда рублей. К примеру, установлены новые линии по выпуску пирожных и бисквитов, которые выпускаются под торговыми марками«PAN», «TRIOLLI», «Венские бисквиты» и другими. Когда в Екатеринбурге в 2014 году на основной площадке хлебокомбината«СМАК» поставили линию по производству еще не знакомых для России, но популярных в Европе французских булочек-бриошей, эта продукция показала востребованность на рынке, решено было увеличить объем её выпуска – запустить ещё одну линию.

«В Екатеринбурге линия по производству бриошей загружена полностью, рынок показывает, что продукция интересна покупателю, - комментирует генеральный директор хлебокомбината «СМАК» Владилен Фуфаров. – Поэтому было принято решение открыть принципиально новый, высокотехнологичный цех по производству хлебобулочных изделий. На производственной площадке в подмосковном Раменском у нас была свободная площадь, позволяющая смонтировать линию, по объемам в два раза превосходящую ту, что установлена в Екатеринбурге. Реализацию проекта начали летом прошлого года, сейчас на производстве проводятся пуско-наладочные работы».

«Инвестируя в новое, высокотехнологичное производство, мы движемся согласно вектору, заданному Президентом страны Владимиром Путиным, - комментирует Валерий Юревич, владелец АО «МАКФА». - Президент в Послании Федеральному Собранию 2018 года обозначил в качестве одного из основных приоритетов обновление промышленности и перевооружение производств: «Инвестиции должны пойти, прежде всего, на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности. Нам нужно обеспечить здесь высочайшую динамику».

Инвестиционные вложения составили более 600 млн рублей – это собственные средства хлебокомбината и кредитные средства«Сбербанка». Коллектив хлебокомбината«СМАК» самостоятельно разрабатывал проект нового цеха на основе опыта работы в Свердловской области.

«Оборудование самого высокого класса ведущих мировых производителей, максимально автоматизированное, позволяет производить из натуральных ингредиентов продукт, которым мы действительно можем гордиться, - рассказывает директор по производству хлебокомбината «СМАК» Виктория Соловьева. – В новом цехе полностью автоматизирована система фильтрации воздуха, поддерживается особая влажность и температура на каждом из этапов производства».

«На новой линии при максимальной загрузке будет выпускаться 30 тысяч штук французских булочек в час, это более 25 тонн в сутки, серьезный объем,- говорит Владилен Фуфаров. – Цех находится в логистически удобном месте, поэтому география сбыта будет самой широкой. Прежде всего, рынок Москвы и Санкт-Петербурга, затем пойдем дальше. Выпускаться бриошь будет под торговой маркой «Французские улочки». Планируется, что на прилавках магазинов подмосковные бриошь от «СМАКа» будут представлены с начала следующего года».