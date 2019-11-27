Реальные располагаемые доходы жителей Челябинской области снизились еще на 1,5%

В Челябинской области продолжается падение уровня жизни населения. По итогам трех кварталов 2019 года реальные денежные доходы жителей региона снизились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а реальные располагаемые (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) упали на 1,5%. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата «Социально-экономическое положение Челябинской области за январь-октябрь 2019 года».

За три квартала года ежемесячные денежные доходы жителей региона увеличились на 4,1% и составили 25 тыс. руб. в среднем на человека. Общий объем доходов вырос на 3,6%, до 759,8 млрд руб. Сбережения населения сократились на 9,6%, до 49,6 млрд руб. Средняя номинальная зарплата по итогам девяти месяцев составила 36,3 тыс. руб., что на 5,6% больше, чем годом ранее. Реальная выросла всего на 1,8%. Просроченная задолженность по зарплате на 1 ноября составила 3,6 млн руб., из них 97% приходится на задолженность, образовавшуюся в 2018 году. По данным Челябинскстата, долги по зарплате имелась в Челябинске и Увельском районе.

Снижение уровня реальных располагаемых доходов жителей региона не прекращается с 2014 года.