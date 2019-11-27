ФСБ выявила в Ижевске «потенциального шпиона»

Сотрудники УФСБ по Удмуртии выявили в Ижевске потенциального шпиона. Мужчина планировал продать информацию о секретных разработках, касающихся военно-космической сферы, иностранному государству, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Установлено, что ранее житель Ижевска имел доступ к информации, составляющей гостайну. ФСБ утверждает, что он планировал создать в Удмуртии организацию для добычи таких сведений и их дальнейшей продажи иностранной стороне. Сотрудники УФСБ объявили ижевчанину официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Мансур Хузяхметов, Ижевск