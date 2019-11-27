Мэрия Челябинска ищет подрядчиков на содержание дорог почти за 2 млрд рублей

Администрация Челябинска разместила аукционы на выполнение услуг по содержанию дорог в районах города. Трехгодичный контракт у единственного подрядчика по уборке улиц Челябинска от снега и наледи – «Южуралмоста» – истекает 1 января 2020 года. Объем работ разделили на четыре лота общей стоимостью 1,77 млрд руб. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Работы по содержанию улиц разделили на четыре лота по районам города. Начальная цена на обслуживание дорог в Центральном и Советском районе – 512,7 млн руб., в Металлургическом – 433,4 млн руб., в Калининском и Курчатовском – 406,2 млн руб., в Тракторозаводском и Ленинском районах – 425,7 млн руб. Срок действия контракта – с 2020-го по 2022 год.

Прием документов от претендентов продлится до 12 декабря. Итоги подведут 13 декабря.

Ранее Наталья Котова говорила, что отдельно планируется выбор подрядчика для содержания основных магистралей, начальная стоимость этих работ составит 992 млн руб. в год. Также будет заключен контракт на уборку мостов и путепроводов, потому что для этого требуется специальная техника. Соответствующие аукционы пока не размещены.