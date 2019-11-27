В Краснодаре в районе «Экспограда-Юг» построят самую большую школу в городе

К 2022 году в столице Кубани по улице Кореновской в районе Западного обхода и выставочной площадки «Экспоград-Юг» планируется построить новую школу на 1875 учеников в одну смену. В настоящее время на стройплощадке идут подготовительные работы.

Общая площадь участка под школой составляет 3,3 га, площадь помещений образовательного учреждения — 31 тыс. кв. м, сообщили в мэрии. Это будет трехэтажное здание, где помимо классных комнат и кабинетов построят и оборудуют три спортзала (на 540, 216 и 216 мест), тренажерный зал, спортивное ядро, актовый зал на 850 мест и столовую на 750 мест. На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские площадки, а также футбольное поле с беговыми дорожками.

Подрядчик не исключает возможность завершения строительство школы в 2021 году. В районе образовательного учреждения построят также три детских сада. Возведение первого на 280 мест планируется начать в 2020 году.

В администрации Краснодара отмечают, что, с учетом старта строительства школы в районе «Экспограда-ЮГ», в городе в настоящее время возводят семь новых школ.

Василий Хитрых