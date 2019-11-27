Из Ростова в Милан планируют запустить прямой авиарейс

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президентом Ломбардии Аттилио Фонтана договорились установить прямое авиасообщение между Ростовом и Миланом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

«По одному из затронутых вопросов мы только что уже договорились: о том, что поработаем над установлением прямого авиасообщения между Ростовом и Миланом»,— передает пресс-служба слова господина Голубева.

В какие сроки будет запущено прямое авиасообщение между городами и какие авиакомпании будут выполнять прямые рейсы, в сообщении не уточняется.

Дарья Голякова