Владельцы самостроя у автовокзала в Самаре пытаются узаконить его возведение

ООО «Паркинг» обратилось к главе администрации Октябрьского внутригородского района Самары с заявлением о согласовании схемы планировочной организации земельного участка. Речь идет о площадке Центрального автовокзала, занятой двухэтажным самостроем. Об этом сообщил глава района Александр Кузнецов в своем «Твиттере».

В октябре жители региона сообщили в соцсетях о стройке неизвестного объекта в районе Центрального автовокзала. На тот момент, строители начали заливать второй этаж здания. Минстрой региона и городской департамент градостроительства сообщили, что не выдавали разрешения на возведение объекта. По неподтвержденным данным, на площадке идет стройка ресторана «Макдоналдс».

Георгий Портнов