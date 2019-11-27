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В Краснодарском крае перекрыли канал поставки крупной партии наркотиков

В суд Краснодара передано уголовное дело в отношении двоих местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, обвиняемых в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщили в ГУ МВД по краю, фигуранты уголовного дела организовали в гараже на окраине Краснодара нарколабораторию, в которой изготавливали Мефедрон. Синтетический наркотик они сбывали через интернет-магазин путем тайниковых закладок на территории всего Южного Федерального округа. Задержаны наркоторговцы были при сбыте жителю Ростовской области 800 г вещества для дальнейшего распространения в Ростове.

В подпольной лаборатории сотрудники наркоконтроля ГУ МВД по краю обнаружили и изъяли около 2 кг мефедрона (более 10 тыс разовых доз), а также приборы для изготовления наркотиков.

Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия фигуранты уголовного дела помещены под стражу.

Василий Хитрых


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