Индекс промпроизводства в Челябинской области составил 102,4% за 10 месяцев

В январе-октябре этого года объем промышленного производства в Челябинской области выросл на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным доклада Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за десять месяцев, добыча полезных ископаемых увеличилась на 5,8%. Индекс промпроизводства в обрабатывающих отраслях составил 103,1%.

Так, на 5% увеличилось металлургическое производство, на 12,9% – лекарств и медицинских материалов, на 18%– машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 8,5% – огнеупорных изделий,почти на 3% – автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. При этом производство пищевых продуктов снизилось на 2,5%, текстильных изделий – на 22,7%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 7%, машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства – на 21,2%, мебели – почти на 30