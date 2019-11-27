В Пермском крае увеличат набор на приоритетные специальности в техникумы и колледжи

В Пермском крае увеличивается набор в техникумы и колледжи по приоритетным специальностям. Такое заявление сделал губернатор Максим Решетников во время посещения Пермского строительного колледжа. По словам главы региона, с будущего года в крае дополнительно откроется 1 тыс. мест по направлениям: IT, гражданское и дорожное строительство, машиностроение, добыча и переработка полезных ископаемых.

Максим Решетников отметил, что Пермский строительный колледж является примером комплексного развития среднего профессионального образования (СПО) в Прикамье. «2019 год можно назвать точкой отсчета для реализации крупных преобразований в системе СПО в регионе,— подчеркнул губернатор.— В крае существенно увеличено финансирование строительства и ремонта объектов среднего профобразования: если в 2017–2019 годах мы направили почти 1 млрд руб., то на 2020–2022 годы вложим в развитие инфраструктуры 3,3 млрд руб. При этом к вопросу подходим комплексно: не просто делаем косметический ремонт, а пересматриваем учебное и бытовое пространство студентов. Это важно, потому что колледжи и техникумы — это еще и то, что удерживает и привлекает молодежь в край».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в рамках нацпроекта «Образование» к концу 2024 года в Пермском крае будет оснащено современным оборудованием не менее 50 мастерских, а в половине техникумов и колледжей внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. Это позволит модернизировать профессиональное образование, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.